Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஐக்கிய அமீரகம், குவைத், ஜோர்டானில் உள்ள 8 பாலங்களை தகர்ப்போம்: ஈரான் எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
ஈரான் போர் செய்திகள்
BY: Siva
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (14:56 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (14:58 IST)
google-news
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் இடையிலான போர் பதற்றம் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. சமீபத்தில் ஈரானின் காராஜ் பகுதியில் அமைந்துள்ள, அந்நாட்டின் மிக உயரமான பி1 பாலத்தை அமெரிக்கா தகர்த்தது. 136 மீட்டர் உயரம் கொண்ட இந்த பாலத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 8 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 95 பேர் காயமடைந்தனர். இதற்கு பதிலடியாக, மத்திய கிழக்கில் உள்ள 8 முக்கிய பாலங்களை உள்ளடக்கிய 'ஹிட்-லிஸ்ட்' பட்டியலை ஈரான் வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதில் குவைத்தின் ஷேக் ஜாபர் பாலம், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷேக் சையத் பாலம் மற்றும் சவுதி அரேபியா - பஹ்ரைனை இணைக்கும் கிங் ஃபஹத் பாலம் ஆகியவை அடங்கும். 
 
இந்த பாலங்கள் பொருளாதார மற்றும் போக்குவரத்து ரீதியாக மிகவும் முக்கியமானவை. ஈரானின் இந்த அறிவிப்பு வளைகுடா நாடுகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இத்தாக்குதல் குறித்த வீடியோவை பகிர்ந்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், ஈரான் தனது இறையாண்மையை பாதுகாக்க எத்தகைய பதிலடியும் கொடுக்க தயார் என அறிவித்துள்ளது. இது பிராந்தியத்தில் ஒரு பெரிய போருக்கான அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஈரான் ஹிட்லிஸ்டில் உள்ள 8 பாலங்கள் இவை தான்: 
 
ஈரான் வெளியிட்டுள்ள இலக்கு பட்டியலிலுள்ள 8 முக்கிய பாலங்களின் பெயர்கள் வரிசைப்படி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
 
ஷேக் ஜாபர் அல்-அகமது அல்-சபா கடல் பாலம், குவைத் 
 
ஷேக் சையத் பாலம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 
அல் மக்தா பாலம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 
ஷேக் கலீஃபா பாலம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
 
கிங் ஃபஹத் பாலம், சவுதி அரேபியா - பஹ்ரைன் இணைப்பு 
 
கிங் ஹுசைன் பாலம், ஜோர்டான் 
 
தாமியா பாலம், ஜோர்டான்
 
அப்தூன் பாலம், ஜோர்டான் 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos