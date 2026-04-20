முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமுடியாது.. டிரம்புக்கு செய்தி அனுப்பிய ஈரான்.. மீண்டும் போரா?

BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:01 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (08:11 IST)
ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏப்ரல் 22-ம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த இரண்டாம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஈரான் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது. 
 
அமெரிக்காவின் அளவுக்கு அதிகமான கோரிக்கைகள் மற்றும் யதார்த்தமற்ற எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஈரானிய அரசு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
அரபிக்கடலில் ஈரானிய சரக்கு கப்பல் மீது அமெரிக்க கடற்படை நடத்திய தாக்குதல் மற்றும் தொடரும் கடல்சார் முற்றுகை ஆகியவை சர்வதேச சட்டங்களுக்கு எதிரானது என்று ஈரான் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
அமெரிக்கா ஒருபுறம் மிரட்டல் விடுத்துக்கொண்டு, மறுபுறம் பேச்சுவார்த்தை என நாடகமாடுவதாக ஈரான் சாடியுள்ளது. கடல்சார் முற்றுகையை விலக்கினால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை சாத்தியம் என்பது ஈரானின் முதன்மை நிபந்தனையாக உள்ளது.
 
மறுபுறம், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்த அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்து இன்னும் நம்பிக்கையுடன் உள்ளார். ஜே.டி. வேன்ஸ் தலைமையிலான உயர்நிலை குழுவை அவர் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பியுள்ளார். ஈரான் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்க தவறினால், அந்த நாட்டின் உள்கட்டமைப்புகள் மீது கடும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அவர் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளார். 
 
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இந்த மோதல் போக்கு மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் ஒரு போர் மூளும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அடுத்த கட்டுரையில்

நாசிக் டிசிஎஸ் பெண் ஊழியர்களுக்கு பிரச்சனை.. work from home ஆர்டர் போட்ட நிர்வாகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

