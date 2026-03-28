அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் மின்னஞ்சல் முடக்கம்: ஈரானிய ஹேக்கர்கள் அதிரடி

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:46 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:49 IST)
அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்கை ஈரான் ஆதரவு ஹேக்கர்கள் ஊடுருவி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
'ஹண்டாலா ஹேக் டீம்' என்ற குழு, படேலின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவரது சுயவிவர குறிப்புகளை இணையத்தில் வெளியிட்டு இச்செய்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
"வெற்றிகரமாக ஹேக் செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இப்போது காஷ் படேலின் பெயரும் இணைந்துள்ளது" என அந்த குழு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில், 2010 முதல் 2019 வரையிலான காலகட்டத்தை சேர்ந்த படேலின் தனிப்பட்ட மற்றும் பணி தொடர்பான உரையாடல்கள் கசிந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்த மின்னஞ்சல் ஊடுருவலை அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். எனினும், FBI தரப்பில் இதுவரை முறையான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை. முக்கிய பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவருக்கே இந்த நிலை ஏற்பட்டது அமெரிக்க பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.