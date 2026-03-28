முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் மின்னஞ்சல் முடக்கம்: ஈரானிய ஹேக்கர்கள் அதிரடி

காஷ் படேல்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:46 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:49 IST)
அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்கை ஈரான் ஆதரவு ஹேக்கர்கள் ஊடுருவி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
'ஹண்டாலா ஹேக் டீம்' என்ற குழு, படேலின் புகைப்படங்கள் மற்றும் அவரது சுயவிவர குறிப்புகளை இணையத்தில் வெளியிட்டு இச்செய்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
"வெற்றிகரமாக ஹேக் செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் இப்போது காஷ் படேலின் பெயரும் இணைந்துள்ளது" என அந்த குழு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில், 2010 முதல் 2019 வரையிலான காலகட்டத்தை சேர்ந்த படேலின் தனிப்பட்ட மற்றும் பணி தொடர்பான உரையாடல்கள் கசிந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
இந்த மின்னஞ்சல் ஊடுருவலை அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். எனினும், FBI தரப்பில் இதுவரை முறையான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை. முக்கிய பாதுகாப்பு அமைப்பின் தலைவருக்கே இந்த நிலை ஏற்பட்டது அமெரிக்க பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

இதெல்லாம் முடியாது!. தவெகவின் 34 கோரிக்கைகளை நிராகரித்த தேர்தல் ஆணையம்!. பின்னணி என்ன?..

