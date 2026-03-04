முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

மரியாதையா ட்ரீட் பண்ணா பேச்சுவார்த்தை ரெடி!.. இறங்கி வரும் ஈரான்!..

war
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (13:24 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (13:27 IST)
அணு ஆயுதங்களை வைத்திருக்கக் கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது  இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த சில நாட்களாகவே அந்த நாட்டின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன. இதில் ஈரானின் பல பகுதிகள் சேதமடைந்திருக்கிறது.. குறிப்பாக ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானில் பல கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளது.. இதுவரை அங்கு 600க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துள்ளனர். இதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மீதும் அமெரிக்க ராணுவத்தளங்கள் அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகள் மீதும் ஈரான் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது..

இதனால் வளைகுடா நாடுகளில் பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. அங்கு விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. வளைகுடா நாடுகளுக்கான விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.. இதனால், வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.

இந்த போர் எப்போது முடியும் என்கிற கலக்கம் உலக நாடுகளிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. இந்நிலையில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் என ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது..

இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவரின் பிரதிநிதி ‘எந்த அழுத்தமும் தராமல் கண்ணியத்துடன் நடத்தினால் மட்டுமே நாங்கள் பேச்சு வார்த்தை நடத்துவோம்’ என கூறியிருக்கிறார்.. ஆனால் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘ஈரான் எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டது.. பெரிய தலைவர்கள் இறந்துவிட்டனர். இனிமேல் அங்கு பேச்சு நடத்தை நடத்த ஒன்றுமில்லை’ என தெரிவித்திருக்கிறார்..

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

