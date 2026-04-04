முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட அமெரிக்க விமானம்!.. உயிருடன் பிடிச்சா சன்மானம்!. ஈரான் அறிவிப்பு..

BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (14:28 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (14:31 IST)
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ம் தேதி போரை துவங்கியது. இஸ்ரேல் தாக்கியதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி தனது குடும்பத்தினருடன் கொல்லப்பட்டார். இஸ்ரேல் உளவுத்துறை சிசிடிவி கேமரா மூலம் கடந்த 10 வருடங்களாக கமேனியின் நடமாட்டைத்தை கண்கானித்து இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலை நடத்தியது.

இதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக ஈரான் இஸ்ரேல் மீதும் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகள் மீதும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. ஆனால், ஈரான் அழிந்துவிட்டது. ஈரானில் புதிய அரசு அமைந்துவிட்டது. இன்னும் 2 வாரங்களில் போர் நின்றுவிடும் என டொனால்ட் டிரம்ப் சொல்லிவருகிறார். ஆனால், ஈரானோ தொடர்ந்து இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க ராணுவ விமானங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

சமீபத்தில் இகூட அமெரிக்காவின் A-10 WARTHOG ரக தாக்குதல் விமானத்தை ஈரானிய பாதுகாப்பு படை சுட்டு வீழ்த்தியது. பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் அந்த விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தபோது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும், விமானம் கடலில் விழுந்துவிட்டதாகவும் ஈரான் சொல்லியது.

அதேபோல், அமெரிக்காவின் F-15E ஒரு போர் விமானம் ஈரானிய ராணுவத்தால் வீழ்த்தப்பட்டது. இந்நிலையில்தான்,  ஈரானில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக கூறப்படும் அமெரிக்க போர் விமானத்தின் விமானிகளை உயிருடன் பிடிக்க உதவினால் சன்மானம் கொடுக்கப்படும் என ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. விலைமதிப்புள்ள வெகுமதியும் பரிசும் சன்மானமாக கொடுக்கப்படும் என ஈரான் தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் மீண்டுமா!.. புதுச்சேரியில் விஜயின் வேனை ஃபாலோ பண்ணி விபத்தில் சிக்கிய ரசிகர்கள்!.

