பழிக்கு பழி.. ரத்தத்திற்கு ரத்தம்.. லாரிஜானி படுகொலைக்கு பழிவாங்குவோம்: மொஜ்தபா கமேனி எச்சரிக்கை

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (08:05 IST)
ஈரானின் மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரி அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலால் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் இந்த தாக்குதலுக்கு பழிவாங்கப்படும் என்றும், குற்றவாளிகளை ரத்தப்பழிவாங்குவோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். லாரிஜானியின் இழப்பு ஈரானின் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் கட்டமைப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் சையத் அப்பாஸ் அராக்ஷி, ஒரு தனிநபரின் இழப்பு நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பை பாதிக்காது என்று கூறியுள்ளார்.
லாரிஜானி போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர்களின் மறைவு, போர்க்காலத்தில் ஈரானின் முடிவெடுக்கும் திறனை சோதிக்கும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.