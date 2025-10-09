முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மொபைல் போனை ரிப்பேருக்கு கொடுத்த இளைஞர்.. சிக்கிய அதிர்ச்சி வீடியோக்கள்.. 22 ஆண்டு சிறை..!

விருஜ் படேல்

Siva

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (18:23 IST)
லண்டனை சேர்ந்த விருஜ் படேல் என்ற இந்திய வம்சாவளி நபர், மொபைல் போன் பழுது பார்த்தபோது அவரது பயங்கரமான பாலியல் குற்றங்கள் அம்பலமானதை அடுத்து, 22 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
லண்டனை சேர்ந்த விருஜ் படேல் 13 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியை வன்புணர்வு செய்தது உட்பட, பல பெண்களை பாலியல் ரீதியாக தாக்கியதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். அவரது சகோதரர் கிஷன் படேல், குழந்தைகள் ஆபாச படங்களை வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக 15 மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
 
கிஷன் படேலின் சாதனத்தை பழுது பார்க்கும் பணியின்போது, அதில் குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான வீடியோக்கள் கண்டறியப்பட்டன. அதில் விருஜ் படேலின் முகம் தெரிந்ததையடுத்து, போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர். சோதனைகளில், இளம்பெண்ணை வன்புணர்வு செய்யும் காட்சிகள் மற்றும் சிறுமியை ரகசியமாக படம்பிடித்த வீடியோக்கள் கிடைத்தன.
 
மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாரேனும் இருந்தால் முன்வருமாறு காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

