ஈரானுக்கு விபூதி அடிச்ச இந்திய கப்பல் மாலுமி!.. ஹோர்மூஸ் நீரிணையை தாண்டிய சம்பவம்!..

BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:33 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:37 IST)
அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்து சில நாட்களாகவே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. மேற்காசியாவில் இரண்டாவது வாரமாக நடைபெற்ற போரில் ஈரானில் மட்டும் 1255 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் 12 ஆயிரம் பேர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.. அதேபோல் இஸ்ரேல், சவுதி அரேபியா, ஈராக், கத்தார் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் 75 பேரும், அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் 7 பேரும் உயிரிழந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

ஒருபக்கம் இந்த போரின் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளுக்கும் எண்ணெய் கப்பல் வருவது தடைப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் ஈரானில் உள்ள ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியின் வழியாகத்தான் எண்ணெய் கப்பல்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் செல்கிறது. அந்த பாதையை ஈரான் அடைத்திருக்கிறது. எனவே, இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் ஈரானின் கண்ணில் மண்ணைத் தூவி ஒரு இந்திய எண்ணெய் கப்பல் இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கிறது.

ஷென்லாங் சூயஸ்மேக்ஸ் என்கிற அந்த கப்பல் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை கடந்தபோது கப்பலில் இருந்த விளக்குகள், கப்பலின் நகர்வுகளை கண்காணிக்கும் தானியங்கி அடையாள அமைப்பு, மற்றும் கம்பியில்லாத தொடர்பு சாதனமான டிரான்ஸ்பாண்டர்கள் என அனைத்தையும் அணைத்துவிட்டார் கப்பல் மாலுமி.  இப்படி சமார்த்தியமாக கப்பலை இந்தியாவுக்கு கொண்டுவந்துவிட்டார்.

அப்படி ஈரானின் கண்ணின் படாமல் ஹோர்மூஸ் நீரிணை வழியாக இந்தியா வந்த அந்த கப்பல் தற்போது மும்பை துறைமுகத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கப்பலில் ஒரு லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 335 மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் உள்ளது.. விரைவில் விநியோகம் துவங்கும் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..

