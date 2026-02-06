முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பண மோசடி!.. வாலிபருக்கு 23 மாதங்கள் சிறை!...

Advertiesment
singapore

Mahendran

, வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (21:25 IST)
கடந்த 2021ம் வருடம் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தேவேந்திரன் இளங்கோவன்(31) என்பவர் PS4 எனும் வீடியோ கேமை விற்பனை செய்வதாக விளம்பரம் செய்தார். இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் 25 வயது இளம்பெண் ஒருவர் அந்த வீடியோ கேமை வாங்குவதற்கு தேவேந்திரனை தொடர்பு கொண்டார். அதற்கு 150 சிங்கப்பூர் டாலரை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என தேவேந்திரன் சொல்ல அந்த பெண் அந்த தொகையை செலுத்தியிருக்கிறார். ஆனாலும் PS4 கேமை தேவேந்திரன் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்கவில்லை மேலும்.

இருவரும் செல்போன் எண்களை பகிர்ந்து கொண்டு பேசி வந்திருக்கிறார்கள். அப்போது அந்த பெண்ணிடம் தனது உடல் சிகிச்சை, நாய்க்கான சிகிச்சை, நீதிமன்ற வழக்கு என பல காரணங்களை சொல்லி பணம் கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார். அதை வாங்கி சூதாட்டம், மது என ஜாலியாக செலவு செய்திருக்கிறார். சிங்கப்பூர் மதிப்பில் 2 லட்சத்து 68 ஆயிரம் டாலரை அந்த பெண் கொடுத்திருக்கிறார். இந்திய மதிப்பில் சுமார் 1.90 கோடி..

தன்னிடமிருந்து எல்லா பணத்தையும் கொடுத்து விட்டதாக அந்த பெண் அவரிடம் சொல்லியும் மீண்டும் மீண்டும் பணம் கேட்டு தேவேந்திரன் நச்சரித்திருக்கிறார். மகளின் வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லாததைக் கண்ட அந்த பெண்ணின் தந்தை மகளிடம் இதுபற்றி  விசாரித்திருக்கிறார்.

அதன்படி நடந்ததை தெரிந்து கொண்டவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து போலீசார் கைது செய்தனர். தேவேந்திரனுக்கு 23 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos