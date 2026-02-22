முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






15 பில்லியன் டாலர் செலவில் இந்தியா அமெரிக்காவை இணைக்கும் கூகுள்.. டிஜிட்டல் நுழைவாயிலாக மாறும் இந்தியா..!

Advertiesment
Subsea Cables

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (16:34 IST)
சர்வதேச தரவு போக்குவரத்தில் 99% கடலுக்கடியில் பதிக்கப்பட்டுள்ள ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்கள் மூலமே நடைபெறுகின்றன. இந்த உலகளாவிய வலையமைப்பில் இந்தியா இப்போது மிக முக்கியமான மையப்புள்ளியாக உருவெடுத்துள்ளது. 
 
கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ள 'இந்தியா-அமெரிக்கா கனெக்ட்' திட்டம், விசாகப்பட்டினத்தில் புதிய தரையிறங்கும் நிலையத்தை அமைப்பதன் மூலம் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா இடையே AI தொழில்நுட்பத்திற்கான அதிவேக இணைப்பை உறுதி செய்யும். இதற்கு சுமார் 15 பில்லியன் டாலர்களை கூகுள் முதலீடு செய்கிறது.
 
மற்றொருபுறம், நீண்டகாலமாக முடங்கியிருந்த 'சிங்கப்பூர்-இந்தியா-கல்ஃப்' (SING) கேபிள் திட்டம் தற்போது புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. இது சிங்கப்பூரை இந்தியா வழியாக வளைகுடா நாடுகளுடன் இணைக்கும். 
 
2030-க்குள் நிறைவடையவுள்ள இத்திட்டம், மும்பை மற்றும் சென்னை வழியாக வினாடிக்கு 18 டெராபிட் வேகத்தில் தரவுகளை பரிமாற உதவும். ஏற்கனவே மும்பை மற்றும் சென்னையில் 17 சர்வதேச கேபிள் நிலையங்கள் உள்ள நிலையில், இப்புதிய திட்டங்கள் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதோடு, ஆசியாவையும் மத்திய கிழக்கையும் இணைக்கும் ஒரு டிஜிட்டல் நுழைவாயிலாக இந்தியாவை மாற்றும்.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாளை திருமணம்.. இன்று விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சகோதரிகள்.. என்ன நடந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos