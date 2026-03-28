முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!

sharma oli
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:39 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:41 IST)
நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'Gen Z' இளைஞர்களின் போராட்டங்களின்போது நேரிட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பான வழக்கில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
புதிய பிரதமராகப் பாடகர் மற்றும் அரசியல்வாதியான பாலேந்திர ஷா பதவியேற்ற ஒரு சில நாட்களிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தபூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து நேபாள காவல்துறை அவரை கைது செய்தது. ஒலியுடன் அன்றைய உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லெக்கக்கும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் ஊழலுக்கு எதிராக நடைபெற்ற 'Gen Z' போராட்டங்களின்போது, காவல்துறையினரின் துப்பாக்கி சூட்டில் சுமார் 70 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இது குறித்து விசாரணை நடத்திய உயர்மட்டக் குழு, வன்முறையை கட்டுப்படுத்த தவறியதற்காகவும், கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதற்காகவும் ஒலியின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரைத்தது. 
 
சட்டத்திற்கு முன்னால் அனைவரும் சமம்" என தற்போதைய உள்துறை அமைச்சர் சுதன் குருங் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், இது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என கே.பி. சர்மா ஒலி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நேபாள அரசியலில் இச்சம்பவம் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. ஈரானில் 1937 பேர் பலி!..

