'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:39 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (08:41 IST)
நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'Gen Z' இளைஞர்களின் போராட்டங்களின்போது நேரிட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பான வழக்கில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
புதிய பிரதமராகப் பாடகர் மற்றும் அரசியல்வாதியான பாலேந்திர ஷா பதவியேற்ற ஒரு சில நாட்களிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தபூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து நேபாள காவல்துறை அவரை கைது செய்தது. ஒலியுடன் அன்றைய உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லெக்கக்கும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் ஊழலுக்கு எதிராக நடைபெற்ற 'Gen Z' போராட்டங்களின்போது, காவல்துறையினரின் துப்பாக்கி சூட்டில் சுமார் 70 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இது குறித்து விசாரணை நடத்திய உயர்மட்டக் குழு, வன்முறையை கட்டுப்படுத்த தவறியதற்காகவும், கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதற்காகவும் ஒலியின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப் பரிந்துரைத்தது.
சட்டத்திற்கு முன்னால் அனைவரும் சமம்" என தற்போதைய உள்துறை அமைச்சர் சுதன் குருங் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், இது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என கே.பி. சர்மா ஒலி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நேபாள அரசியலில் இச்சம்பவம் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.