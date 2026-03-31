Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!

Advertiesment
Girl Rape
BY: Siva
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (08:40 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (08:37 IST)
google-news
சுவீடனில் தனது மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி, சுமார் 120 ஆண்களுடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 62 வயது நபர் மீது அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
'ஹெல்ஸ் ஏஞ்சல்ஸ்' குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினரான ஒருவார், தனது மனைவியின் போதைப்பொருள் பழக்கத்தை பயன்படுத்தி, அவரை மிரட்டியும் வன்முறையை பிரயோகித்தும் இந்த பாதக செயலில் ஈடுபட்டுள்ளார். 2022 முதல் 2025 வரை நடந்த இந்த சம்பவத்தில், இணையதள விளம்பரங்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை வரவழைத்து அவர் பணம் ஈட்டியுள்ளார்.
 
இந்த கொடுமை பிரான்சில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய 'கிசெல் பெலிகாட்' வழக்கோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் சில எல்லைகளை வகுத்திருந்தும், கணவர் அவற்றை மீறி அவரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக அரசு வழக்கறிஞர் ஐடா அன்னர்ஸ்டெட் தெரிவித்துள்ளார். 
 
இவ்வழக்கில் பாலியல் சேவையை பெற்ற 26 ஆண்கள் மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. இது 'சுவீடனின் பெலிகாட் வழக்கு' என அழைக்கப்பட்டு அந்நாட்டின் பாலின சமத்துவ அமைச்சரால் கடுமையாக கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விசாரணை வரும் ஏப்ரல் 13 அன்று தொடங்க உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos