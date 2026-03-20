வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஈரான் தாக்குதலில் சிக்கி சின்னாபின்னாமான F-35 போர் விமானம்.. அமெரிக்காவுக்கு அவமானமா?

ஈரான் போர்
BY: Siva
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (11:25 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (11:27 IST)
ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையிலான போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், வரலாற்றில் முதல்முறையாக அமெரிக்காவின் அதிநவீன F-35 போர் விமானம் ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் சிக்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் ரேடார்களில் சிக்காத 'ஸ்டெல்த்' தொழில்நுட்பம் கொண்ட இந்த விமானம், ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளால் குறிவைக்கப்பட்டிருப்பது பாதுகாப்பு நிபுணர்களிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றமான சூழலில், அமெரிக்கா தனது நட்பு நாடான இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக போர் விமானங்களை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், ஈரானின் ஏவுகணைகள் அமெரிக்க விமானப்படை தளத்தை நோக்கியோ அல்லது வான்வழி ரோந்துப் பணியில் இருந்த விமானத்தையோ தாக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. 
 
இந்தச் சம்பவம் அமெரிக்காவின் வான்வழி மேலாதிக்கத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட நேரடி சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இப்பகுதியில் போர் மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
 
