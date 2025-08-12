கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோவுக்கு நிச்சயதார்த்தம்! நீண்ட நாள் காதலியை கரம் பிடிக்கிறார்..!

உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தனது நீண்ட நாள் காதலியான ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை மணக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு, சமூக வலைதளங்களில் ரொனால்டோ வெளியிட்ட ஒரு புகைப்படத்தின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
ரொனால்டோ தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், ஜார்ஜினாவுடன் மோதிரம் அணிந்திருக்கும் ஒரு புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படத்தில், இருவரும் ஒருவரையொருவர் காதல் பார்வையுடன் பார்ப்பது போல தோற்றமளிக்கிறது. இது அவர்களின் திருமண நிச்சயதார்த்தம் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. ஜார்ஜினாவும், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்த புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டு தங்கள் நிச்சயதார்த்தத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.
ரொனால்டோவும், ஜார்ஜினாவும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். ரொனால்டோவின் ரசிகர்கள், இந்த புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.