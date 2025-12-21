முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






700 பில்லியன் டாலர் சொத்து: உலக வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த எலான் மஸ்க்

Advertiesment
எலான் மஸ்க் சொத்து மதிப்பு

Siva

, ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (09:15 IST)
பிரபல தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் அவர்களின் சொத்து மதிப்பு 700 பில்லியன் டாலர்களை கடந்துள்ள நிலையில், உலக வரலாற்றில் இந்த சாதனையை படைத்த முதல் நபர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். தற்போது எலான் மஸ்க்கின் மொத்த சொத்து மதிப்பு 749 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
 
உலகிலேயே நம்பர் ஒன் பணக்காரராக பல ஆண்டுகளாகத் தன்னுடைய இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டிருக்கும் மஸ்க், தற்போது எட்டமுடியாத ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்தில் கூகுள் நிறுவனத்தின் லாரி பேஜ் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
எலான் மஸ்க் படைத்துள்ள இந்த இமாலய சாதனையை அடுத்து, உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் அவருக்கு தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிரஞ்சீவியாக இருக்க போகிறாரா? பவன் கல்யாண் ஆக இருக்க போகிறாரா? விஜய்க்கு தமிழருவி மணியன் கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos