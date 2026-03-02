முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்றும் நாளையும் பங்குச்சந்தை மூடப்படுவதாக அறிவிப்பு.. நிம்மதியில் முதலீட்டாளர்கள்..!

BY: Siva
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:29 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:29 IST)
google-news
மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் முக்கிய பங்குச்சந்தைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. 
 
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலடியாக, ஈரான் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மீது தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இதன் நேரடி விளைவாக, முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சந்தை நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு துபாய் மற்றும் அபுதாபி பங்குச்சந்தைகள் இன்றும், நாளையும் மூடப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஈரானின் இந்த அதிரடி தாக்குதலால் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் பெரும் பொருளாதார பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, எண்ணெய் விநியோகம் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக மையங்களாக திகழும் துபாய் போன்ற நகரங்கள் இலக்கு வைக்கப்படுவது உலகளாவிய சந்தைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். 
 
தற்போதைய சூழலில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மையால், பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. நிலைமை சீரான பின்னரே வர்த்தகம் மீண்டும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போர்ச்சூழல் உலக பொருளாதாரத்தில் எத்தகைய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்பதை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.
 
Edited by Siva

ஒரு நிமிடத்திற்கு ரூ. 8 கோடி இழப்பு! பெரும் இழப்பை சந்திக்கும் துபாய்.. என்ன காரணம்?

