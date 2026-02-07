முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பராக் ஓபாமா விவகாரம்!.. மன்னிப்பு கேட்க முடியாது!.. டிரம்ப் அதிரடி!...

Advertiesment
trumph

Mahendran

, சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (13:56 IST)
அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக 2017 முதல் 2021 வரை ஜோ பைடன் இருந்தார். ஆனால் அவர் இருந்தவரை அமெரிக்காவில் ஒரு ஜனாதிபதி இருக்கிறார் என்பதே பலருக்கும் தெரியவில்லை
. ஆனால் எப்போது டொனால்ட் டிரம்ப் அமெரிக்க அதிபராக பதவி ஏற்றாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்
.
குறிப்பாக இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் வரிகளை விதித்தார்.. ஒரு வழியாக தற்போது அதில் பேச்சு வார்த்தை நடந்து 25 சதவீத வரியை 18 சதவீதமாக குறைத்திருக்கிறார்.. அதோடு, ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்திய நிறுத்திவிடுவதாக என்னிடம் சொல்லியிறது எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், அமெரிக்க முன்னாள் பிரதமர் பராக் ஒபாமா மற்றும் அவரின் மனைவியை இன வெறி ரீதியாக விமர்சித்து ட்ரம்பின் ட்ரூத் சோசியல் மீடியாவில் சிலர் பதிவிட்ட்டது சர்ச்சையாந்து. இதையடுத்து டிரம்ப் மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும் எனவும் பலர் கூறினார்கள்.

தற்போது இதற்கு விளக்கமளித்து டிரம்ப் ‘பொதுவாக இது மாதிரியான வீடியோக்களை முழுவதுமாக பார்ப்பார்கள்.. ஆனால் எல்லோரும் அப்படி பார்ப்பதில்லை என நினைக்கிறேன்.. இந்த விஷயத்தில் நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை.. அதனால் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீயா நானா பாத்துடலாம்!.. விஜய் தொகுதியில் போட்டியிட திமுக திட்டம்?....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos