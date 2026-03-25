முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ஈரானுடன் போர்!.. டொனால்ட் டிரம்பின் செல்வாக்கு கடும் சரிவு!...

donald
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (13:32 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (13:33 IST)
டொனால்ட் டிரம்ப் இரண்டாவது முறையாக அமெரிக்க அதிபரானதும் பல அதிரடியான காரியங்களில் செய்து வருகிறார். வெனிசுலா அதிபரை அவரின் மனைவியுடன் சிறை பிடித்து சிறையில் அடைத்தார். அடுத்து, கிரீன்லாந்து எங்களுக்கே சொந்தம். அந்த தீவை எடுத்துக்கொள்வோம் என சொன்னார்.

அதற்கு ரஷ்யா உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.  அடுத்து ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கக் கூடாது என சொல்லி அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கினார். அமெரிக்காவோடு, இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரானை தாக்கியது. அதில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி அவரின் குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.

ஒருபக்கம் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.இதன் காரணமாக உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைபட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல்களின் வழித்தடமான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசை மூடிவிட்டது. எனவே, இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.

சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காமல் பல நாடுகளில் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, இந்த போர் முடிவுக்கு வரவேண்டும் என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. ஒருபக்கம், இந்த போர் காரணமாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் செல்வாக்கு கடுமையான சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. மேலும், உலகமெங்கும் பங்கு சந்தையில் பல லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீ ஈரான்கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்து!.. நாங்க அட்டாக் பண்ணுவோம்!.. அடங்காத இஸ்ரேல்...

