ஈரானுக்கு டைம் நெருங்கிட்டு இருக்கு!.. எச்சரிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:16 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (11:20 IST)
அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது எனக்கூறி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் தற்காலிகமக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாகிஸ்தானின் முன்னெடுப்பால் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. ஆனால் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்கிற அமெரிக்காவின் நிபந்தனையை ஈரான் ஏற்கவில்லை. அதனால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. அமெரிக்கா தனது நிபந்தனைகளில் உறுதியாக இருப்பதால் ஈரான் இரண்டாம்கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு உடன்படவில்லை..
ஒருபக்கம் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. ஹார்மூஸை திறக்கவேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். ஆனால் ஈரான் அதை கேட்கவில்லை. ஒருபக்கம் போர் நிறுத்தம் நீடிக்கும் நிலையில் ஹார்மூஸ் நீரிணையை அமெரிக்கா முற்றுகையிட்டுள்ளது. இதனால் ஈரான் துறைமுகத்திற்குள் எந்த கப்பலும் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘ஈரானுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர எந்த அவசரம் இல்லை.. ஈரானுக்கு காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது.. நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது..
ஹோர்மூஸ் நீரிணையில் நமக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது. ஹோர்மூஸை திறப்பாக ஈரான் சொன்னது. ஆனால் செய்யவில்லை. பிரச்சனை தீரும் வரை ஈரான் தினசரி 50 கோடி டாலர் சம்பாதிப்பதை அமெரிக்க விரும்பவில்லை. ஈரான் தலைமைத்துவத்தை இழந்துவிட்டது.. அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டு வருகிறார்கள்.. ஈரானின் ராணுவம் முழுமையாக தோற்கடிக்கப்பட்டது.. தடுப்பு அமைப்புகள் அழிந்துவிட்டன’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்..