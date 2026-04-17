புரிஞ்சுக்கோங்க போப்!.. ஈரான் வெரி டேஞ்சர்!.. டொனால்ட் டிரம்ப் பதிலடி!..

donald
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:06 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (15:11 IST)
அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி ஈரான் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் துவங்கிய போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீடித்து வருகிறது. ஒருபக்கம் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரானை தாக்கியல் பல கட்டிடங்கள் சேதமடைந்தது. அந்த தாக்குதலில் ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனியும் அவரின் குடும்பத்தினரும் கொல்லப்பட்டனர். ஈரானில் பல பள்ளி குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர்.

பல எண்ணெய் கிணறுகள் பற்றி எரிகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட கோபத்தில் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் ஹார்மோன்ஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது..

இந்நிலையில், இந்த போர் பற்றி சமீபத்தில் கருத்து தெரிவித்த போப் ஆண்டவர் லியோ ‘இந்த போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.. நாட்டில் அமைதி நிலவ வேண்டும்.. அதற்கான முயற்சியில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஈடுபட வேண்டும்’ என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள டொனால்ட் டிரம்ப் ‘போப் லியோ என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம்.. ஆனால் ஈரான் ஒரு மாபெரும் உலகளாவிய அச்சுறுத்தல் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.. ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பது உலகிற்கு மிகப் பெரிய ஆபத்து’ எனக் கூறியிருக்கிறார்..

