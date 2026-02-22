யாருக்கும் அடங்கமாட்டேன்!. வரியை ஏத்தி ஏத்தி விளையாடும் டொனால்ட் டிரம்ப்!...

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் வரிகளை தனது இஷ்டத்துக்கும் ஏற்றினார். அதிலும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்தியாவிற்கு அதிகமான வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினார்.
ஆனால் அவர் சொன்னதை இந்தியா கண்டுகொள்ளவில்லை. எனவே இந்தியாவுக்கான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதமாக உயர்த்தினார். அதுமட்டுமில்லாமல் கூடுதல் வரியாக 25 சதவீத வரியை விதித்தார். எனவே, இந்தியா அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரியை செலுத்தும் நிலை ஏற்பட்டது.
அதேநேரம் சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு ரி 25 சதவீத கூடுதல் வரியை நீக்கியதோடு இந்தியாவுக்கான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைத்தார் டிரம்ப்.
மேலும் ரஷ்யாவிடம் இனிமேல் இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்காது எனவும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டார்.
இந்நிலையில்தான் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது வரம்பை மீறி செயல்படுகிறார்.. நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெறாமல் அவரே தன்னிச்சையாக உலக நாடுகளுக்கு வரிகளை அதிகப்படுத்துகிறார்.. இது செல்லாது’ என அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது..
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த டிரம்ப் மாற்று வழிகளில் உலக நாடுகளுக்கு வரிகளை விதிக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறார். அதேநேரம் நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டதால் இந்தியா உள்ளிட்ட 150 நாடுகளுக்கு 18 சதவீத வரியை 10 சதவீதமாக குறைத்து நேற்று மசோதாவில் கையெழுத்திட்டார்.
ஆனால் திடீரென உலக நாடுகள் மீதான வரியை 10 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தி தற்போது அறிவித்திருக்கிறார். அதேநேரம் இந்த 15 சதவீத வரி என்பது 150 நாட்களுக்கு மட்டுமே செல்லும்.. அதன்பின் அது நடைமுறைக்கு வர டிரம்ப் நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..