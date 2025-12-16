முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மோடி காரை ஓட்டிய ஜோர்டான் நாட்டு இளவரசர்.. புகைப்படங்களை பகிருந்த பிரதமர்..!

ஜோர்டான்

Mahendran

செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (15:35 IST)
இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக ஜோர்டான் நாட்டுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அங்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இரு நாடுகளின் 75 ஆண்டு கால இராஜீய உறவை குறிக்கும் வகையில் அமைந்த இந்த பயணத்தின்போது, பிரதமர் மோடி ஜோர்டான் மன்னர் அப்துல்லா பின் அல் ஹுசைனை சந்தித்து உறவுகள் குறித்துப் பேசினார்.
 
பயணத்தின் இரண்டாம் நாளில், பிரதமர் மோடி மற்றும் ஜோர்டான் நாட்டின் பட்டத்து இளவரசர் அல்-ஹுசைன் பின் அப்துல்லா II ஆகியோர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பெட்ரா நகரை பார்வையிட்டனர்.
 
அப்போது, ஜோர்டான் அருங்காட்சியகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணித்த காரை, வேறு யாரும் ஓட்டாமல், இளவரசர் அல்-ஹுசைன் பின் அப்துல்லா II அவர்களே ஓட்டி சென்றார். இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நெருங்கிய நட்புறவை காட்டும் வகையில் அமைந்தது. 
 
இந்த புகைப்படங்களை பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு மோடி புறப்பட்டபோது, இளவரசர் விமான நிலையம் சென்று வழியனுப்பினார்.
 
Edited by Mahendran

