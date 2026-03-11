முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அமெரிக்கா பொய் சொல்லுது.. அப்படி ஒன்னு நடக்கவே இல்லை.. ஹார்முஸ் நீரிணை விவகாரம் குறித்து ஈரான்..!

Advertiesment
அமெரிக்கா
BY: Siva
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (09:10 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (09:05 IST)
google-news
வளைகுடா பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக அமெரிக்க கடற்படை ஒரு எண்ணெய் கப்பலுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கி அழைத்து சென்றதாக எழுந்த தகவல் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமெரிக்க எரிசக்தி செயலாளர் கிறிஸ் ரைட், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அமெரிக்க கடற்படை உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்த இந்த கப்பலை பாதுகாப்பாக கடக்க உதவியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், சில நேரங்களிலேயே அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மறுபுறம், ஈரான் இந்த தகவலை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. "அமெரிக்கப் படைகள் ஒரு எண்ணெய் கப்பலுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து அழைத்து சென்றது என்பது ஒரு முழுமையான பொய்" என்று ஈரானிய செய்தித் தொடர்பாளர் அலிமுகமது நைனி தெரிவித்துள்ளார். 
 
அமெரிக்கா அல்லது அதன் நட்பு நாடுகளின் எந்தவொரு நடமாட்டமும் ஈரானின் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். 
 
அமெரிக்காவின் இந்த முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்கள் சர்வதேச அரசியல் களத்தில் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் கண்ணிவெடி வைக்க முயற்சித்த ஈரான்.. 16 கப்பல்களை அடித்து நொறுக்கிய அமெரிக்கா..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos