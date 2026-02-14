முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஒருசில நிமிடத்தில் காலியான 10,000 காண்டம்கள்.. ஒலிம்பிக் போட்டி நடக்கும் கிராமத்தில் பரபரப்பு..!

Condom

Siva

சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (10:52 IST)
2026 மிலன்-கோர்டினா குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, விளையாட்டு கிராமத்தில் வழங்கப்பட்ட இலவச ஆணுறை கையிருப்பு தீர்ந்துபோனது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தொடக்க விழாவிற்கு பிறகு வெறும் மூன்று நாட்களிலேயே, விழாக்குழுவினர் வழங்கிய 10,000 உறைகளும் காலியாகிவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் அதிருப்தியடைந்த வீரர்கள், போதிய விநியோகம் இல்லாதது குறித்து புகாரளித்து வருகின்றனர்.
 
கடந்த பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் 3 லட்சம் உறைகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இங்கு மிகக்குறைவாக வழங்கப்பட்டதே தட்டுப்பாட்டிற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. 
 
இது குறித்து பேசிய லோம்பார்டி பிராந்திய ஆளுநர் அட்டிலியோ ஃபோண்டானா, "1988 சியோல் ஒலிம்பிக் முதல் பாதுகாப்பான உடலுறவு மற்றும் விழிப்புணர்வுக்காக இது வழக்கமாக செய்யப்படுகிறது; இதில் வெட்கப்பட ஏதுமில்லை" என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
கூடுதல் கையிருப்புகளை தயார் செய்ய அதிகாரிகள் தற்போது தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். ஸ்பெயின் வீராங்கனை ஒலிவியா ஸ்மார்ட் பகிர்ந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
 
