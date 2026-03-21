நீயெல்லாம் மனுஷனே இல்ல தெரியுமா?!... மது போதையில் சாப்பிடும்போது 12 செ.மீ நீளமுள்ள குச்சியை விழுங்கிய நபர்!...

Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (16:48 IST)
Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (16:58 IST)
உலகமெங்கும் மதுபோதை அதிகமாகும் போது எல்லா மனிதர்களும் ஒரே மாதிரிதான் நடந்து கொள்கிறார்கள். மது போதையில் நடுரோட்டில் நடனமாடி அலப்பறை செய்வார்கள். அந்தபக்கம் வரும் கார்களையும், லாரிகளையும், பேருந்தைகளையும் தடுத்து நிறுத்தி அலப்பறை செய்வார்கள்.
தற்போது எல்லோர் கையிலும் செல்போன் இருப்பதால் அது போன்ற வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் நிறைய பார்க்க முடிகிறது. இதுபோன்ற வீடியோக்களுக்கு ‘இவர் குடித்தது என்ன சரக்கா இருக்கும்?’ என பலரும் கமெண்ட் போடுவார்கள்..
இந்நிலையில்தான் 12 சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள குட்சியை ஒரு நபர் விழுங்கி 8 வருடங்கள் கழித்து அதை வெளியே எடுத்த சம்பவம் சீனாவில் நடந்திருக்கிறது. 8 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒருவர் மது அருந்தி கொண்டே சாப்பிடும் போது 12 சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள சாப் ஸ்டிக்கை விழுங்கி விட்டார்..
குச்சி தொண்டையில் சிக்கிய நிலையில் அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது கழுத்தை வெட்டி அதனை அகற்ற வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறியதால் 8 ஆண்டுகளாக அப்படியே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்.. சமீபத்தில் அவருக்கு வலி அதிகரிக்கிறது.. எனவே மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.. அதன்பின் மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரின் தொண்டையில் சிக்கியிருந்த குச்சியை அகற்றியுள்ளனர்..