முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓராண்டுக்கு இலவச Subscription.. பயனர்களை அதிகரிக்க ChatGPT எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

Advertiesment
சேட்ஜிபிடி

Siva

, செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025 (11:28 IST)
ChatGPTயின் ஒரு சில பகுதிகள் தற்போது கட்டண முறையாக இருக்கும் நிலையில், அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்க போவதாகவும், ஓராண்டுக்கு கட்டணம் இல்லாமல் இலவசமாக சேட்ஜிபிடி-யின் அனைத்து வெர்ஷன்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என்று சேட்ஜிபிடியின் ஓப்பன் ஏஐ நிறுவனம் அறிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மற்ற தொழில்களை போல, ஏஐ தொழில்நுட்பத் துறையிலும் தற்போது மிகப்பெரிய போட்டி நிலவி வரும் நிலையில், சேட்ஜிபிடி தனது சந்தாதாரர் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்காக இந்த ஓராண்டு இலவச திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
 
நவம்பர் 4 முதல் புதிதாக சைன்அப் செய்யும் பயனர்களுக்கு மட்டும் இது பொருந்தும். மாதம் ரூ.1999 கட்டணமாக பெறப்படும் சேட்ஜிபிடி ப்ரீமியமுக்கு அடுத்தபடியாக, மாதம் ரூ.399 கட்டணத்துடன் சேட்ஜிபிடி தற்போது சேவையை வழங்கி வருகிறது. இந்தச் சேவைகள் ஓராண்டுக்கு இலவசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நேற்று ஏற்றத்தில் இருந்த பங்குச்சந்தை இன்று திடீர் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos