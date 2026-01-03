முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
X நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு கடும் கண்டனம்: Grok AI பாதுகாப்பை மறுஆய்வு செய்ய உத்தரவு

மத்திய அரசு நோட்டீஸ்

Mahendran

, சனி, 3 ஜனவரி 2026 (09:15 IST)
சமூக ஊடகமான X தளத்தில் போலி கணக்குகள் மூலம் பெண்கள் தரம் தாழ்ந்த முறையில் சித்தரிக்கப்படுவதற்கு மத்திய அரசு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இத்தகைய செயல்கள் X தளத்தின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள பெரும் குறைபாட்டையே காட்டுவதாக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தனது நோட்டீஸில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. பெண்களின் கண்ணியத்திற்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும் இத்தகைய உள்ளடக்கங்களை உடனடியாகக்கட்டுப்படுத்த தவறியது ஏன் என்று விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.
 
எலான் மஸ்க்கின் X நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள 'Grok AI' தொழில்நுட்பம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Grok AI-ன் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளை முழுமையாக மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அந்த நிறுவனத்திற்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
தகவல் தொழில்நுட்ப சட்ட விதிகளின்படி, பாதுகாப்பான இணைய சூழலை உறுதி செய்வது சமூக ஊடக நிறுவனங்களின் கடமையாகும். இந்த விதிமீறல்கள் தொடரும் பட்சத்தில், X நிறுவனம் தனது 'பாதுகாப்பான புகலிடம்' என்ற சட்டப்பூர்வ அந்தஸ்தை இழக்க நேரிடும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
