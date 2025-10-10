நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

நேபாளத்தில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு Gen Z இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக, அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த மாதம் நடந்த அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததில் 76 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இதனையடுத்து ஷர்மா ஒலி ராஜினாமா செய்த நிலையில், தற்போது முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுசிலா இடைக்கால பிரதமராக பதவி வகித்து வருகிறார்.
தற்போது, அந்த போராட்டத்தில் கொல்லப்பட்ட 76 பேரின் உயிரிழப்புக்கு முன்னாள் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி மற்றும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லேக்கா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என Gen Z இளைஞர்கள் மீண்டும் திடீரென போராட்டம் நடத்தி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.