ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!

காரதீவு மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி

Siva

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (10:41 IST)
இலங்கையின் காரதீவு கடற்பகுதியில் உள்ளூர் மீனவர்களின் வலையில் ஒரே நாளில் டன் கணக்கில் மீன்கள் மொத்தமாக சிக்கியது பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த சில நாட்களாக நிலவிய மோசமான வானிலை மற்றும் பல்வேறு காரணங்களால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லாமல் முடங்கியிருந்தனர். இந்த இக்கட்டான சூழலுக்கு பின் கடலுக்கு சென்ற மீனவர்களுக்கு ஜாக்பாட் பரிசாக, அபரிமிதமான அளவில் மீன்கள் கிடைத்துள்ளன.
 
இந்த மீன்கள் அனைத்தும் உள்ளூர் சந்தையில் சுமார் 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது மீனவ குடும்பங்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வருமானமின்றி தவித்த தங்களுக்கு, இந்த 'மகா லாபம்' ஒரு பெரும் வாழ்வாதார நம்பிக்கையை அளித்துள்ளதாக மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர். 
 
இதுபோன்று மீன்கள் மொத்தமாக ஒரே வலையில் கிடைப்பது மிகவும் அரிதான செயல் என்றும், இன்று எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்றும் மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.
 
Edited by Siva

