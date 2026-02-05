முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எப்ஸ்டீனுடன் செலவழித்த நேரத்திற்காக வருந்துகிறேன்!.. மன்னிப்பு கேட்ட பில்கேட்ஸ்!..

Advertiesment
epstein

BALA

, வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (19:51 IST)
அமெரிக்காவில் சிறுமிகளை கடத்தி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் சிறையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்.. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே அந்த வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் வெளியாகி வருகிறது. எப்ஸ்டீன் மற்றவர்களுக்கு அனுப்பிய இமெயில் மற்றும் காவல்துறை விசாரணையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் அடங்கிய 35 லட்சம் பக்கங்களை கொண்ட கோப்புகளை Epstein Files என்கிற தலைப்பில் அமெரிக்க நீதித்துறை வெளியிட்டிருக்கிறது.

அதில் பல இமெயில்கள் Epstein தனக்கு தானே அனுப்பி கொண்டது.. அதில் ஒன்று உலகப் பணக்காரர்களில் ஒருவரான பில்கேட்ஸ் பற்றியது. ரஷ்ய பெண் ஒருவருடன் பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டதால் பில்கேட்ஸுக்கு பால்வினை நோய் வந்தது.. அந்த நோயை குணப்படுத்தும் மருந்தை தனக்கு அனுப்புமாறு அவரை என்னிடம் கேட்டார்’ என்று அதில் பதிவிட்டிருந்தார் எப்ஸ்டீன். இது நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், இதுபற்றி விளக்கமளித்துள்ள பில்கேட்ஸ் எப்ஸ்டீனுடன் நான் செலவிட்ட ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்காகவும் வருந்துகிறேன். இது போன்ற மின்னஞ்சல் ஒருபோதும் எனக்கு அனுப்பப்படவில்லை.. அந்த மின்னஞ்சல் பொய்யானது.. 2011ம் வருடம் நான் எப்ஸ்டீனை சந்தித்தேன். ஆனால் அவரின் கரீபியன் தீவுக்கு நான் சென்றதில்லை.. பெண்களுடன் எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை’ என்று கூறியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மோடியை தாக்க எதிர்கட்சிகள் சதியா?!.. சபாநாயகர் குற்றச்சாட்டு உண்மையா?!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos