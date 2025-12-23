இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை மையத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதாக வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச விசா வழங்கும் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அந்நாட்டுத் தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
வங்கதேசத்தின் சிட்டகாங் நகரில் உள்ள இந்திய விசா விண்ணப்ப மையம் காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக நேற்று இந்தியா தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவே, வங்கதேசம் தற்போது இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்குவதை நிறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில வாரங்களாகவே இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் இடையே கடுமையான பதற்ற நிலை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, எல்லையில் நிலவும் அசாதாரண சூழலை தொடர்ந்து, இந்தியா தனது படைகளை வங்கதேச எல்லையில் தயார் நிலையில் நிறுத்தியுள்ளது.
இந்த ராணுவ நகர்வுகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு போர்ச்சூழலை உருவாக்கி இருப்பதாகவும், தூதரக உறவுகளில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.