முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!

Advertiesment
வங்கதேச தேர்தல் 2026

Siva

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (10:58 IST)
வங்கதேசத்தில் இன்று  ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொதுத்தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. 
 
2024 ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த மாணவர் புரட்சிக்கு பிறகு, முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு வெளியேறியதை தொடர்ந்து நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இது என்பதால் உலகமே இதனை உற்றுநோக்குகிறது. முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான இடைக்கால ஆட்சியின் கீழ் இத்தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது.
 
இந்த தேர்தலில் சுமார் 12.77 கோடி வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய தகுதியுடையவர்கள். இதில் 45.7 லட்சம் பேர் முதல்முறை வாக்காளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வெள்ளை நிற வாக்குச்சீட்டுடன், அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தங்கள் குறித்த 'ஜூலை சாசனம்' மீதான பொது வாக்கெடுப்பிற்காக இளஞ்சிவப்பு நிற வாக்குச்சீட்டும் வாக்காளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தாரிக் ரகுமான் தலைமையிலான பிஎன்பி மற்றும் ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி கூட்டணிக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos