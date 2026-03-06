ஈரான் எதிராக களமிறங்கும் இன்னொரு நாடு.. தூதர்களை திரும்ப பெற்றதால் பரபரப்பு..!

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (15:40 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (15:50 IST)
மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அஜர்பைஜான் தனது தூதர்களை ஈரானிலிருந்து திரும்ப பெற்றுள்ளது.
அஜர்பைஜானின் Nakhchivan பகுதியில் ஈரான் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரானின் ட்ரோன்கள் Nakhchivan விமான நிலைய முனையத்தை தாக்கியதுடன், ஒரு பள்ளிக்கு அருகிலும் வெடித்து சிதறியதில் பொதுமக்கள் காயமடைந்ததாக அஜர்பைஜான் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அஜர்பைஜான் அதிபர் இல்ஹாம் அலியேவ் இச்சம்பவத்தை ஒரு "பயங்கரவாத செயல்" என வன்மையாக கண்டித்துள்ளார். இதற்கு ஈரானிடமிருந்து முறையான விளக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் அவர் கோரியுள்ளார்.
மேலும், இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அஜர்பைஜான் ராணுவத்தை போர் தயார் நிலையில் இருக்கவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஈரானின் ஆக்ரோஷமான நகர்வுகள் காஸ்பியன் கடல் பிராந்தியத்திலும் புதிய போர் மேகங்களை உருவாக்கியுள்ளன.