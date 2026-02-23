முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
டிரம்பை கொலை செய்ய முயற்சி.. பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி துப்பாக்கியுடன் நுழைய முயன்ற நபர் சுட்டுக்கொலை..!

Donald Trump

Siva

திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (08:21 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பிற்கு மீண்டும் ஒரு கொலை முயற்சி நடத்தப்பட்டதாக வெளியாகி இருக்கும் செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ட்ரம்பின் 'மார்-ஏ-லாகோ' இல்லத்திற்குள் துப்பாக்கியுடன் நுழைய முயன்ற மர்ம நபர் ஒருவரை, அங்கிருந்த சீக்ரெட் சர்வீஸ் ஏஜென்ட்கள் அதிரடியாக சுட்டுக்கொன்றனர். பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி அந்த நபர் அத்துமீறி நுழைய முயன்றதால் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது.
 
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, ட்ரம்பின் இல்லத்தை சுற்றிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மர்ம நபர் யார், எதற்காக உள்ளே நுழைய முயன்றார் என்பது குறித்து புலனாய்வுத் துறையினர் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் ட்ரம்ப் மீது தாக்குதல் முயற்சிகள் நடந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஒரு ஆயுதம் ஏந்திய நபர் அவரது இல்லத்திற்குள் நுழைய முயன்றது அமெரிக்க அரசியலில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது. 
 
அதிபர் ட்ரம்ப் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
