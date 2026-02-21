டிரம்ப் போட்ட எல்லா வரியும் கேன்சல்!. ஆப்படித்த அமெரிக்கா உச்ச நீதிமன்றம்...

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிகளவு வரிகளை விதித்து அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டு வந்தார். குறிப்பாக இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு மிகவும் அதிகளவு வரிகளை விதித்தார். குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் கட்சி எண்ணை வாங்கினால் இந்தியாவுக்கு அதிக அளவு வரிகளை விதிப்பேன் என அறிவித்தார்.. அதன்படியே 50 சதவீத வரிகளை இந்தியாவுக்கு விதித்தார்.
அதன்பின் இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பேச்சு வார்த்தை ஏற்பட்டு வரியை 18 சதவீதமாக குறைத்தார். மேலும் 25 சதவீத கூடுதல் வரியையும் டிரம்ப் நீக்கினார். ஒருபக்கம் சீனாவுக்கும் ஏராளமான வரிகளை விதித்து வருகிறார்
இந்நிலையில், இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ட்ரம்ப் விதித்த வரிகள் சட்டவிரோதமானது.. அவர் கூட்டாட்சி விதிகளை மீறியுள்ளார்.. நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் செய்ய வேண்டியதை தனி மனிதராக செய்யக்கூடாது.. அதிபருக்கான அதிகாரத்தை மீறி செயல்பட்டுள்ளார் என அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அவரை கண்டித்திருக்கிறது.
மேலும் இந்தியா உட்பட பல்வேறு உலக நாடுகளுக்கு டிரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரிகள் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.. அமெரிக்காவின் அவசர பொருளாதார அதிகார சட்டத்தின் கீழ் அதிபருக்கு வரி விதிக்கும் அதிகாரம் இல்லை எனவும் அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது..
இதனையடுத்து, டிரம்ப் விதித்த பெரும்பாலான வரிகள் ரத்தாகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே மாற்று வழிகள் மூலம் வரிகளை விதிக்க டிரம்ப் திட்டம் தீட்டி வருகிறார்.. தனக்கு எதிராக தீர்ப்பளித்த ஆறு நீதிபதிகளால் வெட்கப்படுவதாக கூறினார். மேலும், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளின் மீது புதிதாக 10 சதவீத வரியை விதிப்பதாகவும் அவர் அறிவித்தார்.
மேலும் இந்தியாவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் செயல்பாட்டில் இருப்பதால் நீதிமன்ற உத்தரவால் ஒப்பந்தங்கள் பாதிக்காத வகையில் புதிய நடைமுறையை அவர் நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார். அதேநேரம் இந்த வரிகள் 150 நாட்களுக்கு மட்டுமே செல்லும். உத்தரவை நீட்டிக்க டிரம்ப் நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..