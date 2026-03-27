ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய இ-விசா முறை: இந்தியர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி இல்லை..!

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:49 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (13:51 IST)
ஆப்கானிஸ்தான் தனது விசா நடைமுறைகளை நவீனப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய மின்னணு விசா முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வெளிநாட்டு பயணிகள் தூதரகங்களுக்கு நேரில் செல்லாமல், இணையதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
இந்த டிஜிட்டல் தளம் விசா விண்ணப்பங்களை எளிமையாகவும், விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும் மாற்றும் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இருப்பினும், இந்த புதிய இ-விசா வசதி குறிப்பிட்ட சில நாடுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக, இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் இந்த இ-விசா முறையை பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை.
சுற்றுலா அல்லது வணிகம் என எந்த காரணத்திற்காக சென்றாலும், இந்தியர்கள் பழைய நடைமுறைப்படியே விசா பெற வேண்டும். இந்தியர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இந்த வசதி வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் வரவில்லை.
எனவே, ஆப்கானிஸ்தான் செல்ல திட்டமிடும் இந்திய பயணிகள் தற்போதைய விசா விதிமுறைகளை கவனமாக பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த மாற்றம் இந்திய பயணிகளுக்கு உடனடி பலனை தராவிட்டாலும், நிர்வாக ரீதியாக அந்நாட்டின் விசா செயல்பாடுகளை இது மேம்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.