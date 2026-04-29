webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிரிட்டன் மன்னருக்கு விருந்து பரிமாறிய டிரம்ப் மற்றும் மெலனியா.. என்னென்ன மெனு?

டொனால்ட் டிரம்ப்
BY: Webdunia
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:21 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (18:21 IST)
அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர ஆண்டை முன்னிட்டு, வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் முதல் பெண்மணி மெலனியா டிரம்ப் ஆகியோர் பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் மற்றும் ராணி கமிலாவுக்கு சிறப்பான அரசு விருந்து அளித்தனர்.
 
நேற்று  நடைபெற்ற இந்த விருந்தில், வசந்த காலத்தின் புதிய சுவைகளும் ஐரோப்பிய தாக்கமும் கொண்ட மெனுவை மெலனியா டிரம்ப் பிரத்யேகமாக தேர்வு செய்திருந்தார்.
 
விருந்தின் தொடக்கமாக 'கார்டன் வெஜிடபிள் வெலூட்டே' மற்றும் 'ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் பாம்' சாலட் பரிமாறப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, வெள்ளை மாளிகை தோட்டத்தில் இருந்து நேரடியாக பறிக்கப்பட்ட மூலிகைகள் மற்றும் ரிகோட்டா சீஸ் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட 'ஸ்பிரிங் ஹெர்ப்டு ரவியோலி' வழங்கப்பட்டது.
 
முக்கிய உணவாக, பாரம்பரிய ஐரோப்பிய பாணியிலான 'டோவர் சோல் முனியர்' மீன் உணவு, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பட்டாணி வகைகளுடன் பரிமாறப்பட்டது. விருந்தின் இறுதியில் இனிப்பு வகையாக, தேன்கூடு வடிவிலான சாக்லேட் கேட்யூ , வெண்ணிலா பீன் கிரீம் மற்றும் வெள்ளை மாளிகையின் சொந்தத் தயாரிப்பான தேன் கலந்த ஐஸ்கிரீம் வழங்கப்பட்டது. 
 
அமெரிக்காவின் சிறந்த ஒயின் ரகங்களான ஹாப்கின்ஸ் ரைஸ்லிங் மற்றும் பென்னர்-ஆஷ் பினோட் நோயர் ஆகியவை இந்த உணவுகளுக்கு பொருத்தமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. இந்த அரசு விருந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்புறவை பறைசாற்றும் விதமாக அமைந்தது.
 
