பர்ஸை ஸ்டேஷனிலேயே மறந்து வைத்துவிட்டு ரயில் ஏறிய இந்திய பெண்.. 1 மணி நேரம் கழித்து நடந்த ட்விஸ்ட்..!

Advertiesment
BY: Siva
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:15 IST) Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 (09:11 IST)
ஆஸ்திரேலியாவில் இரயில் பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய பெண் ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியான அனுபவம், இறுதியில் நிம்மதியில் முடிந்தது. 
 
தனது தோழியுடன் பயணித்து கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக தனது தோழி தனது பணப்பையை இரயில் நிலையத்திலேயே விட்டு வந்ததை அந்த பெண் உணர்ந்தார். இதனால் மிகுந்த பதற்றமடைந்த அவர்கள், பணப்பை களவு போயிருக்கும் என்ற அச்சத்துடன் உடனடியாக நிலையத்திற்கு திரும்பினர்.
 
ஆனால், அங்கு அவர்கள் கண்ட காட்சி மிகுந்த ஆச்சரியத்தை அளித்தது. அவர்கள் விட்டு சென்ற அதே இடத்தில், பணப்பை யாராலும் தொடப்படாமல் அப்படியே இருந்தது. இந்த சம்பவத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்த அந்த பெண், ஒரு நிமிடம் இதயம் துடிக்க நின்ற அந்த பயம், பின்னர் பெரும் நிம்மதியாக மாறியதை விவரித்தார். 
 
சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், பலரும் தங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட இது போன்ற நேர்மையான அனுபவங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். "நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி" என்று ஒரு பயனர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 
 
