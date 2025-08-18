முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிறுமிகளை காதலனுக்கு விருந்தாக்கிய பெண் பராமரிப்பாளர்! - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி!

Advertiesment
USA

Prasanth K

, திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (11:16 IST)

அமெரிக்காவில் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் இளம்பெண், தன்னிடம் வந்த சிறுமிகளை தனது காதலன் வன்கொடுமை செய்ய அனுமதித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்காவில் பெரும்பாலும் ஒரு வீட்டில் உள்ள தாய், தந்தை இருவருமே வேலைக்கு செல்லும் நிலையில் தங்களது குழந்தைகளை பராமரிக்க பேபி சிட்டர் எனப்படும் குழந்தை பராமரிப்பாளர்களை பணியமர்த்துவது வழக்கமாக உள்ளது.

 

அமெரிக்காவின் கலிபொர்னியா மாகாணத்தில் சாண்டியாகோவில் வசித்து வரும் பிரிட்னி மே லியான் என்ற இளம்பெண் பேபி சிட்டராக இருந்து வந்த நிலையில், அவரிடம் பலரும் தங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் 7 வயது சிறுமி ஒருவர் இனி ப்ரிட்னியிடம் செல்ல மாட்டேன் என தன் தாயாரிடம் அழுத்துள்ளார். 

 

விசாரித்ததில் ப்ரிட்னியின் காதலன் சாமுவேல் என்ற நபர் அந்த 7 வயது சிறுமியை அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன் அதை வீடியோவும் எடுத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அதை தொடர்ந்து சாமுவேலை போலீஸார் கைது செய்து விசாரித்தபோது, அவரது செல்போனில் ஏராளமான சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்து வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து சாமுவேலையும், அவருக்கு உடந்தையாக செயல்பட்ட ப்ரிட்னியையும் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சேலத்தில் 8 பேரை விரட்டி விரட்டி கடித்த நாய்கள்! என்ன சொல்வார்கள் விலங்கு நல ஆர்வலர்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos