ஜப்பானில் 7.4 ரிக்டர் அளவில் பூகம்பம்.. 80 செமீ உயரத்திற்கு சுனாமி அலைகள்.. பிரதமர் சானே தகாய்ச்சி முக்கிய உத்தரவு..!

Advertiesment
BY: Siva
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 (17:05 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (17:09 IST)
வடக்கு ஜப்பானில் இன்று சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவில் 7.4 ஆக பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து, கடலோர பகுதிகளில் மூன்று மீட்டர் உயரம் வரை சுனாமி அலைகள் எழக்கூடும் என ஜப்பானிய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
வடக்கு இவாட் மாகாணத்தின் பசிபிக் கடல் பகுதியில் மாலை 4:53 மணியளவில் இந்த நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்தது. இதன் தாக்கம் நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள டோக்கியோ வரை உணரப்பட்டது. 
 
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட சுமார் 40 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, இவாட் மாகாணத்தின் குஜி துறைமுகத்தில் 80 சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு சுனாமி அலைகள் தாக்கியது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ஜப்பானிய பிரதமர் சானே தகாய்ச்சி இது குறித்து அவசர மேலாண்மைக் குழுவை அமைத்துள்ளார். "கடலோர மற்றும் ஆற்றோர பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் உடனடியாக உயரமான இடங்களுக்கு வெளியேற வேண்டும்" என்று அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
 
சுனாமி அலைகள் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடும் என்பதால், எச்சரிக்கை திரும்பப் பெறப்படும் வரை பாதுகாப்பான இடங்களிலேயே இருக்குமாறு மக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

