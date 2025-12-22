முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாலைவன நாடான சவுதி அரேபியாவில் பனிப்பொழிவு.. மணல் பரப்புகள் மீது வெண்பனி..!

சவூதி அரேபியா

Siva

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (14:30 IST)
சவூதி அரேபியாவின் வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் தலைநகர் ரியாத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் அரிய பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு பெயர் பெற்ற பாலைவன மணல் பரப்புகள் தற்போது வெண்பனி போர்வையால் போர்த்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாற்றத்தை கண்டு அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
 
பனி படர்ந்த பாலைவனத்தில் ஒட்டகங்கள் நின்றிருக்கும் காட்சிகளும், மக்கள் உற்சாகமாகப் பனிச்சறுக்கு விளையாடும் வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
தபூக் மாகாணத்தில் உள்ள ஜபல் அல்-லாவ்ஸ் மலைப்பகுதியில் கடும் பனிப்பொழிவும் அடர்ந்த மூடுபனியும் நிலவுகிறது. வெப்பநிலை பூஜ்ஜியத்திற்கும் கீழ் குறையக்கூடும் என்பதால், பொதுமக்களுக்கு அந்நாட்டு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
சவூதியில் பனிப்பொழிவு என்பது மிகவும் அரிய நிகழ்வு என்றாலும், இம்முறை பரவலாகப் பெய்துள்ள பனி ஒரு குளிர்கால விளையாட்டு மைதானமாகவே பாலைவனத்தை மாற்றியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

