துபாயில் திடீரென 19 இந்தியர்கள் கைது.. என்ன காரணம்?

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
BY: Siva
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (12:59 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (12:58 IST)
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஈரான் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் மற்றும் சித்தரிக்கப்பட்ட வீடியோக்களை பரப்பியதாக 19 இந்தியர்கள் உட்பட மொத்தம் 35 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 
 
துபாய் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வதந்திகளை பரப்பி, பொதுமக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியதாக இவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றத்தை பயன்படுத்தி, பழைய வீடியோக்களை தற்போதைய தாக்குதல் போல சித்தரித்து வெளியிட்டதே இந்த கைது நடவடிக்கைக்கான முக்கிய காரணமாகும்.
 
இதுபோன்ற தவறான தகவல்கள் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் என்பதால், ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு வதந்தி பரப்புபவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 
 
சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் செய்திகளின் உண்மைத்தன்மையை ஆராயாமல் அவற்றைப் பகிர வேண்டாம் என்று அமீரக அதிகாரிகள் பொதுமக்களை எச்சரித்துள்ளனர். குறிப்பாக, அதிகாரப்பூர்வமற்ற வீடியோக்களை பதிவேற்றுவது மற்றும் பரப்புவது சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்பதை இந்த சம்பவம் உறுதி செய்கிறது.
 
