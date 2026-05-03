பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..

சென்னை விமான நிலையம்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 03 May 2026 (16:04 IST) Updated Date: Sun, 03 May 2026 (16:04 IST)
ஷார்ஜாவிலிருந்து சென்னை வந்த ஏர் அரேபியா விமானத்தில், 34 வயது மதிக்கத்தக்க பயணி ஒருவர் அவசரக்கால கதவைத் திறந்து குதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து 231 பயணிகளுடன் வந்த அந்த விமானம், தரையிறங்கிய பிறகு மெதுவாக டாக்ஸிவேயில் சென்று கொண்டிருந்தபோது அந்த நபர் திடீரென குதித்தார். இதனால் கேபினுக்குள் இருந்த மற்ற பயணிகள் அதிர்ச்சியும் பீதியும் அடைந்தனர்.
 
விமான நிலைய அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, அந்த பயணி விமான பயணத்தின்போது உடல்நல குறைவுடன் இருந்ததாக தெரிகிறது. அவர் வாந்தி எடுப்பது போன்ற உணர்வு இருப்பதாக புகார் அளித்ததுடன், இரண்டு முறை வாந்தியும் எடுத்துள்ளார். இந்த உடல்நிலை பாதிப்பே அவரது இத்தகைய செயலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர். அதிர்ஷ்டவசமாக, விமானம் மெதுவாக சென்றுகொண்டிருந்ததால் அவருக்கு காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை, விமானத்திற்கும் சேதம் இல்லை.
 
விமானி உடனடியாக தகவல் அளித்ததை அடுத்து, சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் அந்த நபரை பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பிரதான ஓடுதளம் ஒரு மணி நேரம் மூடப்பட்டதால், விமான போக்குவரத்து தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டது. அந்தப்பயணி தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படும் நிலையில், இந்த பாதுகாப்பு விதிமீறல் குறித்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

