ஏன் விஜய் வாயை திறக்கல? பூகம்பமாகும் த்ரிஷா விவகாரம்.. எங்க போய் முடியப் போகுதோ?

Vijay

BALA

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (17:52 IST)
நடிகைகள் பெரும்பாலும் அரசியலுக்குள் வருவது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அழுத்தத்தினால் கூட இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு ஜெயலலிதாவை எடுத்துக் கொள்ளலாம். எம்ஜிஆருடன் அவர் அரசியலில் இருந்தாலும் தலைமை பண்புக்கு அவர் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் எம்ஜிஆர் இறப்பின் போது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தம். கீழே தள்ளிவிட்டவர்கள், அவரை இடித்து தள்ளியவர்கள் பின்னாளில் ஜெயலலிதாவின் காலடியில் கிடந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அதைப் போல குஷ்பூ இப்போது பாஜக கட்சியில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறார். காங்கிரஸிலும் இருந்திருக்கிறார்.

திமுக கட்சியிலும் இருந்திருக்கிறார். அவர் அரசியலுக்கு வந்ததும் ஒரு அழுத்தத்தினால் தான். விடுதலை சிறுத்தை தலைவர் ஒரு விழாவிற்கு சென்ற பொழுது அங்கு அவர் பேசிய கருத்துக்கு உடனே எதிர்வினை ஆற்றினார் குஷ்பூ. அதிலிருந்து அவருக்கு பல தரப்பில் இருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. பல்வேறு ஊர்களில் வழக்குகள் போட்டார்கள். ஒரு நடிகையாக இருந்து கொண்டு வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு படப்பிடிப்பின் போது அங்கே இருக்கும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தொண்டர்கள் குஷ்புவுக்கு எதிராக பேச ஆரம்பித்தார்கள். அவருடைய சுதந்திரம் பறிபோய் விட்டதாக குஷ்பு உணர்ந்தார்.
 
அதன் பிறகு விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவனோடு ஒரு சகோதரனாக நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தார் குஷ்பூ. தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளத்தான் அவர் திமுக கட்சிக்குள் நுழைந்தார். இன்றைக்கு திரிஷாவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நெருக்கடி அவரை அரசியலுக்கு வரவழைத்து விடாதீர்கள் என நான் சொல்கிறேன். ஏனெனில் தொடர்ந்து இதுபோன்று ஆங்காங்கே யாராவது பேசிக் கொண்டே இருந்தால் திடீரென நாம் அரசியலுக்கு வந்தால் என்ன? அரசியலில் நுழைந்த பிறகு இவர்களை பந்தாடலாம் என த்ரிஷா நினைத்தால் தாங்க மாட்டார்கள். ஒரு உறுதியான பெண்மணியாக நினைத்து விட்டால் அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம்.
 
அதற்கு உதாரணம் தான் ஜெயலலிதா. திரிஷா விவகாரத்தை பொருத்தவரைக்கும் அவர்கள் சுதந்திரமாக ஒன்று செய்வது என்பது அதை நீங்கள் விமர்சிப்பதற்காக அல்ல. நயினார் நாகேந்திரன் போன்ற பொறுப்புள்ள ஒரு அரசியல்வாதி போகிற போக்கில் சர்வ சாதாரணமாகவே பேசுவது என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை உணராமல் பேசுனதாகத்தான் நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன். இரண்டு நாள் மௌனத்திற்கு பிறகு நான் அப்படி பேசினதில் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என கூறினார். அதற்கு பின்னணியில் த்ரிஷாவுக்காக பல பேர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது பல அழுத்தங்களை  கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
 
ஒருபுறம் சட்டரீதியான போராட்டத்தை தவெக தொண்டர்களே எடுத்திருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு விஷயமும் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த விவகாரத்தில் ஏன் விஜய் வாயை திறக்கவில்லை என நேற்றிலிருந்து ஒரு சில பேர் ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள். திரிஷா அறிக்கைக்கு பிறகும் இதற்கு கூட விஜய் வாயை திறக்க மாட்டாரா? அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இங்கே எல்லோருக்கும் பொதுவான நியதி அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. விஜய் மட்டும் செய்தால் எல்லோரும் சட்டையை பிடித்து கேள்வி கேட்கிறார்கள்.  வேறு சிலர் செய்தால் ஏன் வாயை திறக்க யாரும் முன்வருவதில்லை.
 
இந்த நிமிஷம் வரை இது எனக்கு புரியவில்லை. இதில் திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் நதகவை சேர்ந்தவர்கள் தான் விஜய் பற்றி இவ்வாறு பேசி வருகிறார்கள். இதே போல் உதயநிதியை ஒரு நடிகையுடன் சேர்த்து வைத்து பேசினார்கள். அப்போ உதய நிதியிடம் வந்து யாராவது கேட்டார்களா? அல்லது உதய நிதியை விமர்சித்தார்களா? என வலைப்பேச்சு அந்தணன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

