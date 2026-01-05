முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் கம்ருதீன்தான் வின்னர்! இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க?

கம்ருதீன்

Bala

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (12:29 IST)
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டது இந்த சீசனில்தான். இதற்கு முன் மஹத் மற்றும் பிரதீப்புக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பிறகு பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் இந்த லிஸ்ட்டில் இணைந்திருக்கிறார்கள். எட்டு சீசன்களாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மக்கள் மத்தியில் அமோக வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இந்த 9வது சீசன் கடுமையான விமர்சனத்திற்கு ஆளானது.

ஆரம்பத்தில் பிக்பாஸின் இந்த 9வது சீசனை ஒட்டுமொத்த பைத்தியங்களும் இங்குதான் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் மக்கள் பேசி வந்தார்கள். ஆனால் போக போக ஓரளவு வரவேற்பை பெற்றது. மக்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஏதாவது காண்ட்ரவர்சியா நடந்தால்தான் அவர்களுக்கு பிடிக்கும். அப்படித்தான் பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் இடையே நடந்தது.
 
அதுவும் பார்வதி ஆரம்பத்தில் திவாகருடன் தான் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார். அண்ணன் தங்கையாக இருவரும் காமெடி செய்து வந்தனர். எப்போது திவாகர் வெளியே போனாரோ அதிலிருந்தே கம்ருதீனுடன் ஒட்டி கொண்டார் பார்வதி. அதுவரை கம்ருதீன் நன்றாகத்தான் கேம் ஆடி வந்தார். பார்வதி இணைந்த பிறகுதான் கம்ருதீனின் கேம்மே மாறிப்போச்சு என உள்ளே இருக்கும் போட்டியாளர்களும் கம்ருதீனை எச்சரித்து வந்தனர்.
 
இந்த நிலையில்தான் நேற்று இருவருக்கும் ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை பலரும் வரவேற்றிருக்கின்றனர். ஆனால் பிரபல பாடகி சுசித்ரா கம்ருதீன் ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் அவர்தான் வின்னர் என பேசியுள்ளார். இதற்கு  முன் ரெட் கார்டு வாங்கிய மஹத் மற்றும் பிரதீப் இருவர் மேலும் எனக்கு அதிகமாக மரியாதை இருக்கிறது. அதை போல கம்ருதீன் மேலயும் மரியாதை இருக்கிறது.
 
அப்படி ரெட் கார்டு வாங்கி வெளியே வந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை ஒன்னும் வீணாப் போகாது. உதாரணமாக மஹத்தின் வாழ்க்கை ரெட் கார்டுக்கு பிறகுதான் நல்லா போச்சு. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆகிவிட்டான். பிரதீப்பும் திருமணம் செய்து செட்டிலாகிவிட்டான். ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் மக்கள் மனதில் நீ ஹீரோதான்.எல்லா காலையும் பிடிச்சுக்கிட்டு நீ கப் அடிக்கிறதை விட உன்னோட உண்மை பக்கம் நின்னதால எல்லாராலயும் உன் வாயிலிருந்து அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து, உன் கையால அப்படியொரு செய்கை வந்து நீ ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் நீ ஹீரோதான் என சுசித்ரா கூறியுள்ளார்.

