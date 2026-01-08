முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
‘ஜனநாயகன்’க்கு ஆதரவாக வாதாடும் வக்கீல் இந்த நடிகரின் உறவினரா? என்ன நடக்கப்போகுதுனு தெரியலயே

Jananayagan

Bala

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (13:56 IST)
மொத்த ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜனநாயகன் படம் நாளை ரிலீஸ் ஆகாது. ரிலீஸ் தேதியை ஒத்தி வைத்துள்ளதாக நேற்று பட நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தனர். அது விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. விஜயின் கடைசி படம். அதை பெரிய அளவில் செலிபிரேட் பண்ண வேண்டும் என ஒட்டுமொத்த விஜய் ரசிகர்களும் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.
 
அதற்கேற்ப ஜனநாயகன் திரைப்படமும் ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் படமாக உருவாகி இருந்தது. பகவந்த் கேசரி திரைப்படத்தின் ரீமேக் என்று சொன்னாலும் அந்த படத்தில் இருந்து சில காட்சிகளை மட்டும் தான் ஜனநாயகன் படத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மற்ற காட்சிகள் பெரும்பாலும் விஜய்க்காகவே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் இந்த படம் எதிர்பார்த்ததையும் தாண்டி ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கப் போகிறது என படம் பார்த்த ஒரு சில பேர் கூறினார்கள்.
 
அது மேலும் இந்த படத்திற்கு ஒரு பெரிய ஹைப்பை தந்தது. இந்த நிலையில் படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் கொடுக்கப்படாமல் இருக்க, அது சம்பந்தமான வழக்கு தற்போது நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கை நாளை ஒத்தி வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அதனால் நாளை இந்த விவகாரத்தின் வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வருவதால் அதே தேதியில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்ற காரணத்தினால் தான் பட நிறுவனம் தேதியை தள்ளி வைத்துள்ளதாக அறிவித்திருந்தனர்.
 
இதனால் ரசிகர்களிலிருந்து பிரபலங்கள் வரையிலும் ஒரு சில பேர் சமூக வலைதளங்களில் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் பேசி தங்களுடைய பதிவுகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் ஜனநாயகன்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் புரொடக்ஷன் நிறுவனத்தின் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதாடும் வழக்கறிஞர் யார் என்பது பற்றிய ஒரு தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. அவர் வேறு யாருமில்லை நடிகர் கமல்ஹாசனின் உறவினர் என்று தெரியவந்துள்ளது.
 
அவர் பெயர் சதீஷ் பராசரன். கமல்ஹாசனின் தக் லைஃப் வழக்கு, இந்தியன் 2 செட்டில் நடந்த விபத்து குறித்த விவகாரம், மநீம கட்சியின் டார்ச் லைட் சின்னம் தொடர்பான வழக்கு என அனைத்திலும் இவர் ஆஜராகி வெற்றிகரமாக வாதாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

