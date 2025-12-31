முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜயிடம் அப்படி என்ன லட்டர் கொடுத்தீங்க? ஆடியோ லாஞ்சில் நடந்த சம்பவம்

vijay tvk vijay latest cinema news tamil cinema news நடிகர் விஜய் விஜய் தவெக தமிழ் சினிமா செய்திகள்

bala

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (18:58 IST)
விஜய் நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். எச் வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இது விஜய்க்கு கடைசி திரைப்படம். தெலுங்கில் மாபெரும் ஹிட்டடித்த பகவந்த் கேசரி திரைப்படத்தின் ரீமேக் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதைப்பற்றி எச் வினோத் சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில் இது ரீமேக்கா இல்லையா என்பதை என்னால் இப்பொழுது சொல்ல முடியாது என்று கூறியிருந்தார்.
 
அது மட்டுமல்ல படத்தின் கதை என்ன என்று கேட்பவர்களுக்கு 500 கோடி கொடுங்கள் சொல்கிறேன் என்றும் கூறியிருந்தார். இப்படி இந்த படத்தின் மீது ஒரு பெரிய ஹைப் இருந்து கொண்டே வருகின்றது. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் தான் ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதுவரை எந்த படத்திற்கும் நடக்காத வகையில் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.
 
கிட்டத்தட்ட இந்த விழாவிற்கு 80 ஆயிரம் பேர் வரை வந்திருந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த இசை வெளியீட்டு விழா நடந்து முடிந்திருக்கிறது. பல பிரபலங்கள் சின்னத்திரை பிரபலங்கள் என இந்த விழாவை காண பல நாடுகளில் இருந்தும் வந்திருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. இதில் அனைவருக்கும் மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுத்த விஷயம் என்னவெனில் பிரபு தேவாவுடன் இணைந்து பல டான்ஸ் மாஸ்டர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடனம் ஆடியது தான்.
 
அதில் விஜய்யுடன் ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து பயணித்த டான்ஸ் மாஸ்டர்கள் அந்த நடனத்தை ஆடியிருந்தார்கள். அதில் ஒவ்வொரு டான்ஸ் மாஸ்டரும் விஜய்யிடம் சென்று ஒரு லெட்டரை வரிசையாக கொடுத்து திரும்பினர். அதை பார்த்து மிகவும் ஷாக் ஆனார் விஜய். அப்படி அந்த லெட்டரில் என்ன இருந்தது என்பதை பற்றி பிரபல டான்ஸ் மாஸ்டர் ஜானி ஒரு பேட்டியில் கூறி இருக்கிறார்.
 
இவர் விஜய் நடித்த செந்தூரப்பாண்டி படத்திலிருந்து விஜய்க்கு பின்னாடி டான்ஸ் குரூப்பில் ஆடிக் கொண்டிருப்பவர். அவரும் ஜனநாயகன்படத்தில் ஒரு சிறிய கேரக்டர் ரோல் செய்து இருக்கிறார். அப்படி என்ன லெட்டரில் இருந்தது என்ற கேள்விக்கு ஒன்றும் இல்லை .விஜய் பற்றி எங்களுடைய மனதில் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் எழுதி அவரிடம் கொடுத்தோம். நான்  ‘ஒன் அண்ட் ஒன்லி தளபதி ’என எழுதி கொடுத்தேன் என ஜானி மாஸ்டர் கூறியுள்ளார்.

