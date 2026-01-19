முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தெலுங்கு நடிகர் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நடிகை.. 42 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு..!

அனசுயா பரத்வாஜ்

Siva

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (13:45 IST)
திரைப்பட நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தெலுங்கு நடிகர் சிவாஜி பேசிய சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த நடிகை மற்றும் தொகுப்பாளினி அனசுயா பரத்வாஜ், தற்போது சைபர் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகியுள்ளார். 
 
சிவாஜியின் கருத்துக்கள் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதாக கூறி விமர்சித்த அனசுயாவை குறிவைத்து, சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமான வசவுகளும், மிரட்டல்களும் விடுக்கப்பட்டன. இது தொடர்பாக அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் 42 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
ஒரு திரைப்பட விழாவில் நடிகர் சிவாஜி பேசியது பெண் வெறுப்பை தூண்டும் வகையில் இருந்ததாக பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராக அனசுயா பதிவிட்டதை தொடர்ந்து, டிசம்பர் 23 முதல் அவர் மீதான இணைய தாக்குதல் தீவிரமடைந்தது. குறிப்பாக, அவரை 'ஆன்ட்டி' என்று அழைத்து வயது குறித்து கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த அனசுயா, "என்னை விமர்சிப்பவர்கள் தங்களுக்கு மட்டும் என்றும் இளமை இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள்" என ஆவேசமாக பதிவிட்டார். 
 
மேலும் எத்தனை எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன் என்று அனசுயா தனது பதிவில் உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
