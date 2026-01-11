விஜய் சேதுபதியையே வச்சு செய்த வியன்னா.. டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு..!

பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வார இறுதி எபிசோடில் போட்டியாளர் வியானா மற்றும் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதிக்கு இடையே நடந்த காரசாரமான விவாதம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது.
"எல்லாத் தப்பையும் பண்ணிட்டு, சாரி சாரி-ன்னு சொல்லிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சிருமா சார்?" என்று வியானா கேட்ட கேள்வி, தொகுப்பாளரின் கேள்விகளுக்கு ஒரு சரியான பதிலாக அமைந்ததாக அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
ஒரு தவறை செய்துவிட்டு மன்னிப்பு கேட்பது என்பது அந்தத் தவறை நியாயப்படுத்தாது என்ற தொனியில் வியானா பேசியது, அரங்கத்தில் இருந்தவர்களையும் ரசிகர்களையும் ஒரு நிமிடம் சிந்திக்க வைத்தது. பிக்பாஸ் வரலாற்றில் தொகுப்பாளரின் கருத்துக்கு இவ்வளவு தைரியமாகப் பதிலடி கொடுத்த போட்டியாளர்கள் மிகக் குறைவு என்பதால், இந்த எபிசோட் தற்போது டிரெண்டாகி வருகிறது.
இதையடுத்து டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு என நெட்டிசன்கள் அவரை பாராட்டி வருகின்றனர்.