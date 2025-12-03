முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதல் பாகத்தில் செத்து போன கேரக்டர் எப்படி இரண்டாம் பாகத்தில்? ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் விநாயகன்?

Advertiesment
விநாயகன்

Siva

, புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (19:00 IST)
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'ஜெயிலர்' மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில், தற்போது 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
 
இந்த படத்தில் முதல் பாகத்தில் நடித்த  ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா ஆகியோருடன் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான், மோகன்லால், விஜய் சேதுபதி போன்ற நட்சத்திரங்கள் இணையலாம் என்ற தகவல் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில், 'ஜெயிலர்' முதல் பாகத்தில் வில்லனாக மிரட்டிய நடிகர் விநாயகன், தான் 'ஜெயிலர் 2' படத்திலும் நடிக்கவிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், தனது கதாபாத்திரம் நிகழ்கால காட்சிகளிலா அல்லது பிளாஷ்பேக் பகுதியிலா என்பது குறித்து அவருக்கு தெரியவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
விநாயகனின் இந்த புதிய உறுதிப்படுத்தல், 'ஜெயிலர் 2' மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மேலும் தூண்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தனுஷ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. யாரை காதலிக்கிறார் மிருணாள் தாக்கூர்? பரபரப்பான இன்ஸ்டா பதிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos